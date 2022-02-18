В России за сутки выявили 180 071 случай заражения коронавирусом

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071, до 15 020 573. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,21%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 198 369, до 12 026 844. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 185 082.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 784, до 343 957. Днем ранее было зарегистрировано 790 смертей.-0-