В России за сутки выявили 180 456 случаев заражения COVID-19

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 456, до 14 313 965. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост составил 1,3%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 97 185, до 11 333 044. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 101 568.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 683, до 340 931. Днем ранее было выявлено 706 смертей.-0-