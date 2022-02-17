В России за сутки выявили 180 622 случая заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения в России возросло за сутки на 180 622, до 14 840 502. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,23%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 185 082, до 11 828 475. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 172 468.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 790, до 343 173. Днем ранее было зарегистрировано 748 смертей.-0-