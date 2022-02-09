В России за сутки выявили 183 103 случая заражения COVID-19

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 183 103 случая. Всего COVID-19 был диагностирован у 13 330 769 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 20 178, что на 0,03% меньше показателя предыдущего дня. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 97 163 против 81 188 днем ранее. Всего в стране зарегистрировали 10 803 305 случаев выздоровления.

Число летальных исходов возросло за сутки на 669. Днем ранее было зарегистрировано 698 летальных исходов. Всего от инфекции умерли 337 390 человек.-0-