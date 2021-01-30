В России за сутки выявили 19 032 случая заражения COVID-19

30 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 032. Общее количество инфицированных достигло 3 832 080, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом РФ.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 24 502 до 3 279 964. Пятый день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения. По данным штаба, доля уже выздоровевших выросла до уровня 85,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 512 против 534 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 697 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,9%.-0-