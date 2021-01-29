В России за сутки выявили 19 238 случаев заражения COVID-19

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 238, сообщает ТАСС.
Общее количество инфицированных в России достигло 3 813 048 человек.
Число вылечившихся после коронавируса россиян за сутки возросло на 26 204, до 3 255 462.
Четвертый день подряд количество выздоровевших пациентов превышает число новых случаев заражения.
Доля вылечившихся, по данным штаба, возросла до 85,4% от общего числа инфицированных.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 534 против 575 днем ранее. Всего от инфекции умерли 72 185 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,89%, следует из данных штаба.-0-