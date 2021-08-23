В России за сутки выявили 19 454 случая заражения COVID-19 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 454, впервые с 23 июня этот показатель составил менее 20 тыс. Общее количество заразившихся коронавирусом в стране составило 6 766 541. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.





В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,29%.





Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 15 401. Всего уже выздоровели 6 034 867 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.





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Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 776 против 762 днем ранее до 176 820. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,61%, следует из данных штаба.-0-