В России за сутки выявили 19 509 случаев заражения коронавирусом 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 509, до 6 844 049. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.





В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.





Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 217, до 6 112 035. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 89,3% от общего количества заразившихся.





Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798 против 820 днем ранее, до 180 041. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась 2,63%.-0-