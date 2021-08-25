В России за сутки выявили 19 536 случаев заражения COVID-19

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 536, до 6 804 910. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,29%.Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 654, до 6 073 157. Доля выписанных пациентов составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 809 против 794 днем ранее, до 178 423. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,62%.-0-