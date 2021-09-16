В России за сутки выявили 19 594 случая заражения COVID-19

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 594 до 7 214 520, это максимум с 26 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,27%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 326 до 6 452 398.
Число летальных исходов возросло за сутки на 794 против 792 днем ранее, до 195 835.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,71%, следует из данных штаба.-0-