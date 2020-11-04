В России за сутки выявили 19 768 зараженных коронавирусом - новый максимум

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 19 768. Это новый максимум с начала пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%. Общее количество инфицированных возросло до 1 693 454.

Число вылечившихся пациентов увеличилось за сутки на 15 567. Это максимум за всю пандемию. Всего выздоровел 1 266 931 пациент. Согласно данным оперативного штаба, общее число выписанных пациентов осталось на уровне 74,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 389 против 355, обновив максимум за время пандемии. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 29 217 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 1,73%, следует из данных штаба.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 47,4 млн, с момента вспышки скончались более 1,2 млн человек. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в США (9,4 млн), Индии (8,3 млн) и Бразилии (5,5 млн).-0-