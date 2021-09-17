В России за сутки выявили 19 905 случаев заражения COVID-19

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 905, это максимум с 22 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост составил 0,28%.

Всего коронавирусом в России заболели 7 234 425 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 619, до 6 469 017. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число смертей увеличилось за сутки на 791 против 794 днем ранее, до 196 626. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,72%, следует из данных штаба.-0-