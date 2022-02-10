В России за сутки выявили 197 076 случаев заражения COVID-19

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 197 076, до 13 527 845, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 106 092, до 10 909 397. Днем ранее в штабе сообщили о 97 163 вылечившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 701, до 338 091. Днем ранее было зафиксировано 669 смертей.-0-