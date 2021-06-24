В России за сутки выявили 20 182 случая заражения COVID-19 - максимум с 24 января

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 182, что является максимумом с 24 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,38%. Всего с начала пандемии в России заразились 5 388 695 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 568 против 548 днем ранее, это максимум с 28 января. Всего с начала пандемии в стране умерли 131 463 заболевших. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Число вылечившихся после COVID-19 россиян возросло за сутки на 13 505, это максимум с 11 марта. Всего уже выздоровели 4 915 615 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до 91,2% от общего числа заразившихся.-0-