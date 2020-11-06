В России за сутки выявили 20 582 заразившихся коронавирусом - максимум за пандемию

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 20 582, это максимум за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост увеличился до 1,2%.

Общее количество инфицированных выросло до 1 733 440.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 16 955, это максимум с начала пандемии. В общей сложности в стране уже вылечились 1 296 124 человека, или 74,8% всех инфицированных. Днем ранее их доля составляла 74,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 378 против 292 днем ранее. Всего от инфекции умерли 29 887 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 48,6 млн, с момента вспышки скончались более 1,2 млн человек. Наибольшее число зараженных подтверждено в США (9,6 млн), Индии (8,4 млн) и Бразилии (5,6 млн).-0-