В России за сутки выявили 20 765 случаев заражения COVID-19 

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 765. Общее количество инфицированных в стране достигло 6 621 601. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.





В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.





Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 15 601, до 5 899 917. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,1% от общего числа заразившихся.





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Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 806 против 816 днем ранее, до 171 305. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,59%, следует из данных штаба.-0-