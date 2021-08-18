В России за сутки выявили 20 914 случаев заражения COVID-19

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 914, до 6 663 473, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 713, до 5 939 037. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,1% от общего числа заразившихся.Число летальных исходов за сутки возросло на 799 против 805 днем ранее, до 172 909. Впервые с 11 августа в стране за сутки зарегистрировали менее 800 смертей от коронавируса.