В России за сутки выявили 20 958 случаев заражения COVID-19

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 958 - до 6 642 559, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.





В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,32%.





Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 18 407 - до 5 918 324. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,1% от общего числа заразившихся.





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Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 805 против 806 днем ранее - до 172 110. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,59%, следует из данных штаба.-0-