В России за сутки выявили 20 977 зараженных коронавирусом

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 20 977 до 1 817 109, сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

9 ноября был зафиксирован максимальный прирост за все время пандемии - 21 798 заразившихся за сутки. Более 20 тыс. новых случаев в России выявляют уже пять дней подряд. В относительном выражении прирост пятый день держится около 1,2%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 15 600 до 1 350 741. Доля уже вылечившихся пациентов осталась на уровне 74,3%, следует из данных штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 368 против 256 днем ранее. С начала пандемии в стране зарегистрировали 31 161 смерть из-за новой инфекции. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,71%, следует из данных штаба.

По последним данным Reuters, в мире подтверждено 50,7 млн случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 1,26 млн человек. Наибольшее число инфицированных подтверждено в США (10 млн), Индии (8,6 млн) и Бразилии (5,6 млн).-0-