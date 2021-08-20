В России за сутки выявили 20 992 случая заражения COVID-19

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 992 - до 6 705 523, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 20 351 - до 5 983 405. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 785 против 791 днем ранее - до 174 485. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,6%.-0-