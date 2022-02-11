В России за сутки выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 203 949 - до 13 731 794. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 1,5%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 112 236 - до 11 021 633. Днем ранее число вылечившихся за сутки составляло 106 092.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 722 - до 338 813. Днем ранее была выявлена 701 смерть.-0-