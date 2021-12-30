В России за сутки выявили 21 073 случая заражения COVID-19

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 073, до 10 479 344, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 43 004, до 9 423 227. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 926 против 932 днем ранее, до 307 948. Таким образом, уже неделю в стране выявляют менее 1 000 смертей из-за ковида за сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба.-0-