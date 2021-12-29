В России за сутки выявили 21 119 случаев заражения коронавирусом

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 119. Общее количество инфицированных в России достигло 10 458 271, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 22 сентября. В относительном выражении он составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 42 776. Всего уже выздоровели 9 380 223 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 89,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 932 против 935 днем ранее. Всего от инфекции умерли 307 022 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,94%, следует из данных штаба.-0-