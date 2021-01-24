В России за сутки выявили 21 127 заразившихся COVID-19

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 21 127. Общее количество инфицированных достигло 3 719 400, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Шесть дней число новых случаев не превышает 22 тыс. в сутки. В относительном выражении прирост составляет 0,57%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва - 0,1%, Ямало-Ненецком АО, Москве, Республике Алтай, Магаданской области - по 0,3%. В настоящее время в стране 518 178 человек продолжают лечение.

Число выздоровевших граждан, у которых ранее был диагностирован коронавирус, за сутки возросло на 22 445 до 3 131 760. В России шестой день подряд выписывают больше вылечившихся пациентов, чем выявляют новых случаев заражения. Доля уже выздоровевших достигла 84,2% от общего числа инфицированных.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 491 против 559 днем ранее. Всего от инфекции умерли 69 462 пациента.-0-