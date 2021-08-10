В России за сутки выявили 21 378 случаев заражения COVID-19

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 378, до 6 491 288. Впервые с 30 июня в стране выявили менее 22 тыс. случаев заражения, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 729. Всего уже выздоровели 5 788 710 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 792 против 769 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 166 442 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,56%, следует из данных штаба.-0-