В России за сутки выявили 21 513 случаев заражения COVID-19

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 513, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Четвертый день число новых заболевших не превышает 22 тыс. В относительном выражении прирост составляет 0,6%.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 677 352 человек.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло за сутки на 27 318. Всего уже вылечились 3 081 536 человек. Общая доля выписанных, согласно данным штаба, увеличилась до 83,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 580 против 612 днем ранее. Всего от инфекции умерли 68 412 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,86%.-0-