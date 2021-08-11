В России за сутки выявили 21 571 случай заражения COVID-19

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 571. Общее количество инфицированных в стране достигло 6 512 859. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,33%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 067. Всего уже выздоровели 5 808 777 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 89,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 799 против 792 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 167 241 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,57%, следует из данных штаба.-0-