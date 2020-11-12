В России за сутки выявили 21 608 заразившихся коронавирусом

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 21 608, общее число выявленных случаев выросло до 1 858 568, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заразившихся увеличился с 1,1% до 1,2%.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлены 1667 случаев заражения коронавирусом, это максимум с начала пандемии. Днем ранее в городе было выявлено 1574 случая заражения, что также стало максимальным значением.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 18 811, это новый максимум с начала пандемии. Всего вылечились от инфекции 1 388 168 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших в России увеличилось до 74,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 439 против 432 днем ранее, это максимум летальных исходов за сутки с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 32 032 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, превысило 52 млн, с момента вспышки скончались 1,283 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (10,4 млн), Индии (8,6 млн) и Бразилии (5,7 млн).-0-