В России за сутки выявили 21 798 зараженных коронавирусом - максимум с начала пандемии

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9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на максимальные с начала пандемии 21 798 человек. Об этом сообщили ТАСС в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В общей сложности, по данным штаба, заразились уже 1 796 132 россиянина. Четвертый день подряд количество выявляемых случаев превышает 20 тыс., при этом в относительном выражении прирост составляет около 1,2%. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 6 897, в Санкт-Петербурге - на 1 403. Для обоих городов это максимум с начала пандемии. В Москве предыдущее максимальное значение - 6 703 случая - было зафиксировано 7 мая. В Санкт-Петербурге предыдущий максимум составлял 1 331, его зарегистрировали 8 ноября. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 256 против 286 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 30 793 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые с 25 августа снизилась до 1,71%, следует из данных штаба. Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 10 722 до 1 335 141. По данным штаба, доля уже вылечившихся пациентов сократилась с 74,6% до 74,3%. По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 50 млн, с момента вспышки скончались 1,254 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (10 млн), Индии (8,5 млн) и Бразилии (5,6 млн).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!