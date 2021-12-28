В России за сутки выявили 21 922 заболевших коронавирусом. Это минимум с 28 сентября

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 922. Общее количество инфицированных в России достигло 10 437 152, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным за три месяца, с 28 сентября. В относительном выражении он составил 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 935 против 937 днем ранее. Количество зафиксированных за сутки смертей стало минимальным с 7 октября. Всего от инфекции умерли 306 090 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,93%, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 43 961, что стало новым максимумом с начала пандемии. Впервые оно вдвое превысило количество выявленных случаев заражения. В общей сложности уже выздоровели 9 337 447 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 89,5% от общего числа заразившихся.-0-