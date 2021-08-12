В России за сутки выявили 21 932 случая заражения COVID-19

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12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 932, до 6 534 791. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 20 195, до 5 828 972. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,2% от общего числа заразившихся.Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 808 против 799 днем ранее, до 168 049. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,57%, следует из данных штаба.-0-