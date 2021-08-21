В России за сутки выявили 21 тыс. заразившихся коронавирусом

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 21 тыс., до 6 726 523, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,31%.Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 20 647, до 6 004 052. Доля выписанных пациентов достигла 89,3% от общего числа заразившихся.Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 797 против 785 днем ранее, до 175 282. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,61%.-0-