В России за сутки выявили 22 010 случаев заражения COVID-19

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3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 010, до 6 334 195. Это минимум с 30 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 963, до 5 659 746. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,4% от общего числа заразившихся. Число летальных исходов возросло за сутки на 788 против 785 днем ранее, до 160 925. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,54%, следует из данных штаба.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!