В России за сутки выявили 22 160 случаев заражения COVID-19

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 160. Общее количество инфицированных в стране достигло 6 469 910. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,34%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 474. Всего уже выздоровели 5 769 981 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 89,2% от общего числа заразившихся.

Число смертей возросло за сутки на 769 против 787 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 165 650 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,56%, следует из данных штаба.-0-