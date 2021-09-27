В России за сутки выявили 22 236 случаев заражения COVID-19

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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 236, до 7 443 149, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилост за сутки на 13 513, до 6 618 117. Доля выписанных пациентов составляет 89% от общего числа заразившихся.
Количество летальных исходов возросло за сутки на 779 против 805 днем ранее, до 204 679. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,75%.-0-