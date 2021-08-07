В России за сутки выявили 22 320 случаев заражения COVID-19

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 320. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,35%. В частности, за сутки выявлено 1904 случая в Санкт-Петербурге, 1455 - в Московской области, 551 - в Нижегородской области, 520 - в Свердловской области и 476 - в Воронежской области.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 485. Доля выписанных пациентов составляет немногим более 89,3% от общего числа заразившихся. В настоящее время в стране продолжают лечение 520 952 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 793 против 792 днем ранее.-0-