В России за сутки выявили 22 430 случаев заражения COVID-19

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 430, до 7 487 138, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 18 456, до 6 653 941. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 88,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 857 против 852 днем ранее, до 206 388. Таким образом, максимум по числу умерших от новой болезни за сутки обновляется в стране второй день подряд.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,76%, следует из данных штаба.-0-