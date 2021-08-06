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06 августа 2021, 11:26

В России за сутки выявили 22 660 случаев заражения COVID-19

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 660. Общее количество инфицированных в стране достигло 6 402 564. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 141. Всего уже выздоровели 5 720 353 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет немногим более 89,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 792 против 794 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 163 301 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,55%, следует из данных штаба.-0-

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