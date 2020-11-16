В России за сутки выявили 22 778 заразившихся коронавирусом - новый максимум

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 22 778, это новый максимум с начала пандемии. Всего в РФ коронавирус был выявлен у 1 948 603 человек, сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост пять дней не превышает 1,2%.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 13 864. Всего уже выписаны 1 453 849 пациентов. Доля выздоровевших снизилась до 74,6% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 303. Всего от инфекции умерли 33 489 человек. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%.

По последним данным Reuters, в мире подтверждено более 54 млн зараженных COVID-19, с момента вспышки скончались 1,315 млн человек. Больше всего зараженных зафиксировано в США (10,9 млн), Индии (8,8 млн) и Бразилии (5,8 млн).-0-