В России за сутки выявили 22 850 случаев заражения COVID-19

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 850, сообщает ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост новых случаев пять дней не превышает 0,7%.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 471 053.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 28 658. Всего уже вылечились 2 854 088 человек.

Число выписанных за сутки пациентов два дня превышает количество новых случаев заражения. Общая доля выздоровевших, согласно данным штаба, возросла до 82,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 566 против 531 днем ранее, до 63 370. Это стало максимумом с начала 2021 года. О большем количестве смертей за сутки штаб в последний раз сообщал 31 декабря. Тогда стало известно о 593 умерших.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,83%, следует из данных штаба.-0-