В России за сутки выявили 22 934 случая заражения COVID-19

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 934, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, четыре дня не превышает 0,7%.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России достигло 3 448 203.

Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 24 755. Всего уже вылечились 2 825 430 человек.

Число выписанных превысило за сутки количество новых случаев заражения. Доля выздоровевших выросла до 81,9%, на таком уровне она была в конце сентября 2020 года.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 531 против 436 днем ранее. Всего от инфекции умерли 62 804 пациента.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%, следует из данных штаба.-0-