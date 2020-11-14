В России за сутки выявили 22,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702 - до 1 903 253, , сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Это новый максимум с начала пандемии. Предыдущий - 21 983 случая за один день - зарегистрирован 13 ноября.

За сутки в Москве выявили 6427 заразившихся (28,3% всех случаев в России), Санкт-Петербурге - 1852 (почти 8,2%), Подмосковье - 786 (3,5%), Нижегородской области - 441 (1,9%), Карелии - 386 (1,7%), Архангельской области - 345 (1,5%). Таким образом, на эти регионы пришлась почти половина всех инфицированных, выявленных в стране.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 444 890, следует из данных штаба. Почти 30% из них приходятся на Москву.

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 18 626 - до 1 425 529. В стране четвертый день подряд выписывают более 18 тыс. пациентов. Максимум, зафиксированный 12 ноября, составил 18 811 вылечившихся за сутки. Доля уже выздоровевших россиян, по данным штаба, увеличилась до 74,9%.

В частности, за день были выписаны 4423 человека в Москве, 943 - Петербурге, 705 - Ставропольском крае, 514 - Подмосковье, 441 - Забайкалье и 418 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 391 против 411 днем ранее. Всего из-за новой инфекции в стране умерли 32 834 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки зарегистрировали 69 смертей в Москве, 64 - в Санкт-Петербурге, 18 - Ростовской области, 16 - Иркутской, 14 - Московской, 13 - Красноярском крае и 11 - в Нижегородской области.-0-