В России за сутки выявили 23 120 случаев заражения коронавирусом

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 120. Общее количество инфицированных в стране увеличилось до 6 379 904. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 370. Всего уже выздоровели 5 700 212 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет немногим более 89,3% от общего числа заразившихся.

Число смертей возросло за сутки на 794 против 790 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 162 509 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,55%, следует из данных штаба.-0-