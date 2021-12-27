В России за сутки выявили 23 210 случаев заражения коронавирусом

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 210. Общее количество инфицированных в России достигло 10 415 230 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 715. Всего уже выздоровели 9 293 486 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 89,2% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 937, это минимум с 8 октября. Днем ранее было зарегистрировано 968 летальных случаев. Всего с начала пандемии умерли 305 155 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 2,93%, следует из данных штаба.-0-