В России за сутки выявили 23 309 заразившихся коронавирусом

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 23 309, что стало новым минимумом с 18 ноября прошлого года. Общее количество инфицированных в стране достигло 3 379 103, рассказали журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев, по данным штаба, не превышает 0,7%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,1%) и Республике Алтай (0,2%). Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 900. Всего в столице с начала пандемии выявили 853 352 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,6%.

За сутки в Москве от инфекции умерли 74 пациента, всего было зарегистрировано 11 873 летальных исхода. В столице России выписали по выздоровлению 7 302 пациента за сутки. За все время выздоровел 688 061 человек. В настоящее время продолжают лечение 153 418 человек. За сутки было выявлено 3 006 новых случаев заражения в Санкт-Петербурге, 1 184 в Московской области, 443 в Нижегородской области, 395 в Ростовской области, 392 в Воронежской. В настоящее время в России продолжают лечение 562 913 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 470 против 454 днем ранее. Всего от инфекции умер 61 381 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составляет 1,82%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 69 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 23 в Московской области, 19 в Ростовской области, 16 в Свердловской области, 15 в Краснодарском крае.

Число выздоровевших после коронавируса россиян возросло на 23 680 за сутки. Всего уже вылечились 2 754 809 человек. Согласно данным штаба, доля выписанных увеличилась до 81,5% от общего числа заразившихся. На таком уровне она была в конце сентября 2020 года. В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 1 641 пациент в Санкт-Петербурге, 1 502 в Московской области, 458 в Нижегородской области, 400 в Красноярском крае, 389 в Свердловской области.-0-