В России за сутки выявили 23 315 случаев заражения COVID-19

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 315, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев третий день не превышает 0,7%.

Количество выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 786. Всего уже вылечились 2 800 675 человек. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 81,8% от общего числа заразившихся. На таком уровне она была в конце сентября 2020 года.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 436 против 456 днем ранее, это минимум зафиксированных смертей от коронавируса за сутки с 30 ноября 2020 года. Всего от инфекции умерли 62 273 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,82%.

Общее количество инфицированных в России достигло 3 425 269.-0-