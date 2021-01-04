В России за сутки выявили 23 351 случай заражения COVID-19

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 23 351, это минимум новых случаев с 18 ноября, сообщает ТАСС.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост замедлился до 0,7%.
В настоящее время в России продолжают лечение 561 114 человек.
Число выздоровевших после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 21 154. Всего уже вылечились 2 640 036 человек. Доля выздоровевших возросла до 81% от общего числа заразившихся.
Общее количество инфицированных достигло 3 260 138 человек.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло на 482 против 504 днем ранее. Всего от инфекции умерли 58 988 пациентов.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,81%.-0-