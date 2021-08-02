В России за сутки выявили 23 508 случаев заражения COVID-19

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 508. Общее количество инфицированных в стране достигло 6 312 185. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,37%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян возросло за сутки на 14 893. Всего уже выздоровели 5 640 783 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 785 против 789 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции в России умерли 160 137 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,54%, следует из данных штаба.-0-