В России за сутки выявили 23 652 случая COVID-19

8 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 652 до 3 355 794, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее штаб сообщал о 23 541 выявленном за сутки случае. В относительном выражении прирост числа заразившихся пять дней подряд не превышает 0,7%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 454 и в целом составило 60 911. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) впервые достигла уровня 1,82%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 21 677. Всего выздоровели 2 731 129 человек. Их доля, по данным штаба, возросла до 81,4% от общего числа заразившихся.-0-