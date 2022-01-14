В России за сутки выявили 23 820 случаев заражения коронавирусом

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 23 820. Всего COVID-19 был диагностирован у 10 747 125 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло на 24 952. Всего уже выздоровели 9 809 300 человек. Их доля достигла 91,3% среди всех инфицированных.

Число летальных исходов возросло за сутки на 739 против 740 днем ранее. Всего от инфекции умерли 319 911 человек.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась 2,98%.-0-